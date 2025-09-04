Кобахидзе: Мы надеемся, что американская и европейская бюрократия наконец преодолеет влияние «Дип стэйт»

04.09.2025 12:58





«Влияние «Дип стэйт» в глобальном масштабе вызывает тревогу. Вы видите, до какого состояния эти люди довели европейскую бюрократию», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Глава правительства выразил надежду, что «американская и европейская бюрократия наконец-то преодолеют влияние «Дип стэйт».



«Влияние «Дип стэйт» в глобальном масштабе вызывает тревогу. Вы видите, до какого состояния эти люди довели европейскую бюрократию. В Европе наблюдаются очень серьёзные тенденции. То же самое происходит в США последние четыре года. Мы надеемся, что США наконец-то преодолеют влияние «Дип стэйт». Мы надеемся, что европейская бюрократия также сможет преодолеть это влияние, давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события», — сказал премьер-министр.





