Каладзе: Обещаю сделать все, чтобы Тбилиси стал еще более комфортным

04.09.2025 14:05





«Все проекты, которые должны быть реализованы в ближайшие годы, согласованы с центральной властью, и без её поддержки выполнить эти работы будет невозможно», — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на презентации политики развития инфраструктуры.



По словам Кахи Каладзе, муниципалитет сделает всё, чтобы Тбилиси стал более комфортным как для местных жителей, так и для туристов.



«Вы видите, сколько работ предстоит выполнить, даже только в направлении инфраструктуры. Очень много важных проектов должно быть реализовано. Уверен, что после этого наш город станет ещё красивее и более благоустроенным, со своей развитой инфраструктурой. Обещаю вам, мы сделаем всё, чтобы этот город стал ещё более комфортным, в первую очередь, для местных жителей, а также чтобы он вызвал ещё больший интерес у туристов. Ясно, что только муниципалитет этого всего не сможет осуществить. Хочу воспользоваться случаем и выразить особую благодарность премьер-министру Ираклию Кобахидзе за поддержку. Все проекты, которые должны быть реализованы в ближайшие годы, согласованы с центральной властью, и без её поддержки выполнение этих работ будет невозможно. Также благодарю Министерство финансов и в целом центральную власть», — отметил мэр столицы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





