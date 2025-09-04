Заместитель мэра Тбилиси рассказал о проектах, запланированных на ближайшие 4 года

04.09.2025 15:21





Мэрия столицы планирует в течение следующих четырёх лет провести масштабную реабилитацию трёх важных проспектов и нескольких улиц. По информации мэрии, планируется обустройство и реконструкция дорог на улице Акакия Белиашвили и Кожорском шоссе.



Детальную информацию о планируемых проектах представил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани. Он отметил, что в течение следующих четырёх лет для муниципалитета основными направлениями останутся: обустройство и восстановление дорог, строительство и реконструкция мостов, укрепление склонов, восстановление культурных памятников, а также проекты, запланированные Тбилисским сервисным агентством, Агентством детских садов и районными администрациями.



«Что касается непосредственно дорог, мы не имеем в виду только замену асфальтового покрытия. Речь идёт о комплексной реконструкции, включая полную замену коммуникаций.



В частности, ремонт и обустройство дорог планируется на улице Акакия Белиашвили и Кожорском шоссе. Мы также планируем полное обновление центров Кожори и Цхнети. Будут полностью отреставрированы проспекты Руставели, Важа-Пшавела и Гурамишвили, а также улицы Тамарашвили, Горгасали и Годзиашвили», — заявил Бенделиани.



По словам заммэра, в последние годы мэрия активно работала в направлении укрепления склонов, а также реабилитации мостов и тоннелей, и эти работы продолжатся в течение следующих четырёх лет.



«Среди наиболее значимых — автомобильный мост, соединяющий Университет и Багеби, который является важным объектом для города. В ближайшие четыре года мы планируем полную реабилитацию мостов имени Миндели и Галактиона. Также намерены восстановить мост Царицы Тамар.



Несколько лет назад мы обновили эстакаду, ведущую к этому мосту, поскольку она находилась в тяжёлом состоянии и существовала угроза её обрушения. Помимо этого, в будущем мы планируем провести работы по укреплению склонов вдоль автомобильной дороги в районе Ваке, вблизи Ахалдаба. Как известно, на этой территории периодически происходят оползни. Разумеется, ведётся постоянный мониторинг, чтобы обеспечить безопасное передвижение для населения», — отметил Ираклий Бенделиани.





