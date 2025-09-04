Гегелия: Исследование CRRC в очередной раз показывает здоровое национальное и проевропейское мнение здравого грузинского народа

04.09.2025 16:54









Григол Гегелия говорил о телефонном опросе граждан Грузии по отношению общества к Евросоюзу и либерализации визового режима, который был проведен по заказу CRRC- Фонд гражданского общества Грузии и при финансовой поддержке Евросоюза.



По словам Гегелия, более половины опрошенных считает, что ответственность за возможную утерю безвизового режима лежит на режиме правящей партии «Грузинская мечта».



«Т. н. власти, которые приняли российский закон, арестовали политических оппонентов, судят неправительственный сектор, нападают на перспективу европейской интеграции, обвиняют Евросоюз в теориях заговора, осуществляют нападки на ведущих политиков и глав разных государств, в то же время говорят: «мы твердо верны европейской интеграции».



Власти, «титушки" которых открыто на улицах, на глазах у всех, нападают на представителей свободной медии, эти т. н. власти говорят, что они защищают журналистов. Власти, вовлеченные в коррупцию, говорят, что они впереди планеты всей по борьбе с коррупцией.



Исследование, опубликованное CRRC, в очередной раз показывает здоровое национальное и проевропейское мнение здравого грузинского народа параллельно с параноидальным раздвоением «коцев» (прим. ред. правящая партия Грузии). Несмотря на пропаганду российского режима поддержка европейской интеграции по-прежнему остается очень высокой, 78%. Мы также видим, что большинство из опрошенных считает, что ответственность за возможную утерю безвизового режима лежит на режиме правящей партии «Грузинская мечта».



Это очень важная заявка со стороны грузинского народа. Народ хорошо понимает, какие шансы нам даются сегодня, как на фоне исторических реалий криминальная банда «Грузинская мечта», захватившая власть, лишает нас этих возможностей.



«Грузинская мечта», подвешенная на нескольких сотнях "робокопов", решила отнять европейскую перспективу у миллионов грузин, шанс на безвизовое сообщение, экономические и социальные возможности.



Наша борьба продолжится, это – принципиальная и важная борьба, которая должна быть окончена во имя грузинского народа грузинского государства и европейского пути»,- отметил Гегелия. Исследование, опубликованное CRRC , в очередной раз показывает здоровое национальное и проевропейское мнение здравого грузинского народа параллельно с параноидальным раздвоением «коцев» (прим. ред. правящая партия Грузии). Несмотря на пропаганду российского режима поддержка европейской интеграции по-прежнему остается высокой, - указанное заявление сделал один из лидеров коалиции «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия.Григол Гегелия говорил о телефонном опросе граждан Грузии по отношению общества к Евросоюзу и либерализации визового режима, который был проведен по заказу CRRC- Фонд гражданского общества Грузии и при финансовой поддержке Евросоюза.По словам Гегелия, более половины опрошенных считает, что ответственность за возможную утерю безвизового режима лежит на режиме правящей партии «Грузинская мечта».«Т. н. власти, которые приняли российский закон, арестовали политических оппонентов, судят неправительственный сектор, нападают на перспективу европейской интеграции, обвиняют Евросоюз в теориях заговора, осуществляют нападки на ведущих политиков и глав разных государств, в то же время говорят: «мы твердо верны европейской интеграции».Власти, «титушки" которых открыто на улицах, на глазах у всех, нападают на представителей свободной медии, эти т. н. власти говорят, что они защищают журналистов. Власти, вовлеченные в коррупцию, говорят, что они впереди планеты всей по борьбе с коррупцией.Исследование, опубликованное CRRC, в очередной раз показывает здоровое национальное и проевропейское мнение здравого грузинского народа параллельно с параноидальным раздвоением «коцев» (прим. ред. правящая партия Грузии). Несмотря на пропаганду российского режима поддержка европейской интеграции по-прежнему остается очень высокой, 78%. Мы также видим, что большинство из опрошенных считает, что ответственность за возможную утерю безвизового режима лежит на режиме правящей партии «Грузинская мечта».Это очень важная заявка со стороны грузинского народа. Народ хорошо понимает, какие шансы нам даются сегодня, как на фоне исторических реалий криминальная банда «Грузинская мечта», захватившая власть, лишает нас этих возможностей.«Грузинская мечта», подвешенная на нескольких сотнях "робокопов", решила отнять европейскую перспективу у миллионов грузин, шанс на безвизовое сообщение, экономические и социальные возможности.Наша борьба продолжится, это – принципиальная и важная борьба, которая должна быть окончена во имя грузинского народа грузинского государства и европейского пути»,- отметил Гегелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





