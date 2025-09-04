Министр образования встретился с региональным директором Всемирного банка

04.09.2025 19:59





Министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу.



Как сообщает пресс-служба министерства образования, стороны обсудили текущие совместные проекты и перспективы укрепления сотрудничества.



Гиви Миканадзе отметил, что министерство и Всемирный банк связывают давние плодотворные партнёрские отношения. По его словам, в развитии системы образования Грузии предпринимаются значительные шаги посредством реализации ряда масштабных совместных проектов.



В рамках встречи министр и региональный директор Всемирного банка обсудили ход реализации текущих масштабных проектов – «Программы развития человеческого капитала в Грузии» и «Проекта инноваций, инклюзивности и качества – Georgia I2Q».



«На встрече была подчеркнута важность Концепции высшего образования, разработанной Правительственной комиссией по высшему образованию, которая направлена ​​на подготовку квалифицированных кадров для рынка труда», — сообщила пресс-служба министерства образования.



В завершение встречи Роланд Прайс выразил готовность к реализации совместных проектов с Грузией и дальнейшему укреплению сотрудничества.







