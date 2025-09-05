Элисашвили: Помилование Хазарадзе и Джапаридзе «Грузинской мечтой» было коварным, подлым, мерзким решением

«Помилование Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе со стороны «Грузинской мечты» было коварным, подлым, мерзким решением, чтобы облить нас грязью, будто они с нами в сговоре (Грузинской мечтой)», — заявил один из лидеров партии «Лело – Сильная Грузия» Алеко Элиашвили.



По его словам, отказаться от помилования технически невозможно.



«Мы участвуем в выборах и продолжим ту борьбу, в которой находимся, решая те проблемы, о которых говорим. Со стороны «Грузинской мечты» это было коварное, подлое, мерзкое решение, чтобы облить нас грязью, будто они с нами в сговоре. Это же от начала до конца подлость. Это было очень неожиданно. Утром мы шли в офис по другим делам, у нас была запланирована серьёзная встреча. Они несколько месяцев сидели в тюрьме, ни слова не сказали, не жаловались, так бы и оставались, для них не было никакой проблемы оставаться в заключении. Но это манёвры «Грузинской мечты», подлые манёвры», — сказал Алеко Элиашвили.



Он также отметил, что в соцсетях пишут, будто Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе должны отказаться от помилования и не выходить из тюрьмы.



«Такое технически невозможно, хотя некоторым идиотам это непонятно. Для тех дебилов я ещё раз повторю: чтобы Мамука и Бадри отказались и не вышли — такого технически не может быть. Мы продолжим участие в выборах и именно на этих выборах должны разбить «Грузинской мечте» лицо. Дважды два четыре: они помиловали Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, чтобы нас опозорить. Они ничего не просили, не жаловались, сидели достойно», — заявил Алеко Элиашвили.



Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.





