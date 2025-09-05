Член «Коалиции за перемены» призвала лидеров «Сильной Грузии» «выйти из российской спецоперации»

Одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария вновь призывает членов «Лело – Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе отказаться от участия в предстоящих выборах в органы местного самоуправления. «Выйдите из этой неправильной, несуществующей российской спецоперации», заявила Хоштария на пресс-конференции:



«Конечно, свобода человека – это радость, и я поздравляю их с этим, по-человечески. Желаю достойной свободы всем узникам совести, всем политзаключенным, которые остаются в тюрьме.



В то же время мы все прекрасно понимаем, что это означает политически, чему служит это политическое решение. Это попытка «Грузинской мечты» любой ценой втянуть оппозицию в нелегитимные выборы и обрести легитимность. Они стремятся к этому любой ценой.



При этом неважно, что задумала «Грузинская мечта», главное – как на это отреагирует реальная оппозиция. Я хотела бы обратиться к Мамуке и Бадри со всем сердцем и уважением именно в день их освобождения, чтобы они приняли единственно верное решение не для коалиции, не для меня, а для страны – выйти из этой неправильной, несуществующей российской спецоперации, выйти и вернуться к общему, принципиальному, неподчинению, неповиновению, сопротивлению.



Это усилит эту борьбу. Это будет единственно правильным решением для «Лело», для всей оппозиции, для всех активистов и, самое главное, для нашей страны. Я с нетерпением жду этого правильного решения», — сказала Элене Хоштария.



Напомним, Михаил Кавелашвили – президент, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть общества, помиловал лидеров политического объединения «Лело — Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



