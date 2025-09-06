Бурчуладзе: Мы знаем, что произойдёт 5 октября — мы освободим политзаключённых, узников совести

06.09.2025 20:59





Мы знаем, что произойдёт 5 октября — мы освободим политзаключённых, узников совести, освободим всех невинно задержанных. Сейчас будет разработан план, как продолжим жизнь после 5 октября, — заявил лидер движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе в эфире одного из СМИ.



По его словам, вопросы, за неделю до 4 октября будут известны те вопросы, за которые проголосуют люди, собравшиеся на Национальное собрание.



«Мы начинаем 4-го и заканчиваем 4-го, 5-го «Русской мечты» уже не будет. Мы даже не обсуждаем, что произойдёт 5 октября. Мы знаем, что произойдёт: 5-го мы освободим политзаключённых, узников совести, мы освободим всех невинно задержанных. Сейчас будет разработан план, как продолжится жизнь после 5 октября. Но то, что их уже не будет вечером 4-го — это решено. Кобахидзе тоже это понимает, и поэтому подозревает всех подряд. 4-го мы не проводим акцию, 4-го соберется Национальное собрание, на которое приедут и примут участие люди со всей Грузии. Мы раздадим приглашения, которые печатаются, их будет 2 миллиона, и они будут разнесены по домам. Будет очень много людей, которые захотят встать вместе со страной в этот исторический момент. Сейчас пишутся вопросы, по которым будет голосование. Голосование пройдёт в нескольких местах. Мы объявим вопросы за неделю вперёд, за которые народ должен будет проголосовать. Когда мы решим, кто сможет встать перед нами? Кто? Эта страна принадлежит народу, она принадлежит нам по Конституции. Созрело…



Мы должны решить, что страна принадлежит нам, и взять власть в свои руки. Что может быть проще, что здесь непонятного? 5 тысяч полицейских должны одолеть 200-300 тысяч человек?!», — сказал Паата Бурчуладзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





