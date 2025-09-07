Кобахидзе объяснил отсутствие наказания для силовиков невозможностью их идентифицировать

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что сотрудники спецназа, ответственные за насилие над журналистами в ходе протестов в конце прошлого года, до сих пор не привлечены к ответственности из-за невозможности их идентификации.



«Если нет неоспоримых доказательств, если виновный не идентифицирован, то, естественно, обвинения предъявлены не будут», — сказал Кобахидзе сегодня на пресс-конференции.



Он считает это подтверждением того, что в Грузии «действует высокий правовой стандарт». Кобахидзе уверяет, что такой же подход применяется к демонстрантам, ответственным за насилие.



То, что за решеткой оказались несколько десятков демонстрантов и ни одного полицейского, премьер объяснил разными масштабами правомерных действий. По его словам, в случае сотрудников правоохранительных органов речь идет о «двух-трех случаях».



Масштабные протесты вспыхнули в Грузии 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей отказаться от переговоров по членству в ЕС как минимум до 2028 года. Первые дни выступлений проходили на фоне столкновений с полицией и массовых жестких задержаний – акции разгоняли с помощью водометов и слезоточивого газа, протестующие отстреливались фейерверками.



Центр медиа, информации и социальных исследований (CMIS) сообщал, что только за одну ночь, с 28 на 29 ноября, от действий силовиков пострадали до 30 журналистов, многих из них избили. Одним из самых шокирующих случаев стало нападение на известного телеведущего Гурама Рогава – спецназовец напал на него во время прямого эфира, сломав шейный позвонок и лицевые кости.



Факты нападений на журналистов, а также повреждения или изъятия их оборудования спецназем фиксировались и в последующие дни.



Часть представителей МВД на акциях были без формы и идентификационных нагрудных номеров, большинство также носили маски и шлемы.





