«Гахария — За Грузию»: Приглашение ОБСЕ/БДИПЧ – это заслуга нашей политической команды
08.09.2025 13:40
«Приглашение ОБСЕ/БДИПЧ со стороны««Грузинской мечты» — это заслуга нашей политической команды. Они были вынуждены пригласить их, однако именно наша политическая команда будет внимательно следить за этим процессом — как произойдёт интеграция ОБСЕ/БДИПЧ в выборы, как они приедут, будет ли миссия полноценной, смогут ли они за столь короткое время принять полноценное участие», — заявила член партии «Гахария — За Грузию» Тата Хведелиани.
По словам Хведелиани, ОБСЕ/БДИПЧ является важнейшим актором в контексте выборов.
«Их участие имеет огромное значение. «Грузинская мечта» была вынуждена пригласить ОБСЕ/БДИПЧ, потому что в этих выборах участвуют наша команда и оппозиция. У «Грузинской мечты» не оставалось иного выхода, и они пригласили их так запоздало.
На всех этапах выводы ОБСЕ/БДИПЧ были жёсткими и очень соответствовали реальной ситуации в Грузии. Эти выводы имеют большое значение. Мы должны внимательно наблюдать за происходящим, ведь интересно, сможет ли ОБСЕ/БДИПЧ, учитывая выводы и столь короткое время, полноценно включиться в выборы. В случае если ОБСЕ/БДИПЧ примет участие в этих выборах, их заключения, безусловно, будут крайне важными, так как мы боремся в условиях авторитарного режима», — заявила Тата Хведелиани.
