Госминистр Ахвледиани встретилась с главой делегации Международного Комитета Красного Креста


08.09.2025   20:04


Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани провела встречу с главой делегации Международного Комитета Красного Креста (ICRC) в Грузии Анн Монтавон и специальным представителем Международного Комитета Красного Креста по пропавшим без вести лицам Аньес Коту.

Как сообщает аппарат госминистра, Теа Ахвледиани подчеркнула особую важность гуманитарного процесса поиска пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской Августовской войны 2008 года и обеспечения его дальнейшей устойчивости.

«Государственный министр подчеркнула важность роли и активного участия Международного Комитета Красного Креста как нейтрального посредника и гуманитарного субъекта в программе поиска пропавших без вести лиц и поддержки их семей в Грузии. Стороны обсудили результаты интенсивного сотрудничества, в том числе актуальные вопросы процесса трансформации программы на основе выводов и рекомендаций стратегического исследования Международного Комитета Красного Креста (ICRC). Были намечены конкретные дальнейшие шаги с учетом приоритетных направлений», — говорится в информации аппарата госминистра.


