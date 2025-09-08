Госминистр Ахвледиани встретилась с главой делегации Международного Комитета Красного Креста

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани провела встречу с главой делегации Международного Комитета Красного Креста (ICRC) в Грузии Анн Монтавон и специальным представителем Международного Комитета Красного Креста по пропавшим без вести лицам Аньес Коту.



Как сообщает аппарат госминистра, Теа Ахвледиани подчеркнула особую важность гуманитарного процесса поиска пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской Августовской войны 2008 года и обеспечения его дальнейшей устойчивости.



«Государственный министр подчеркнула важность роли и активного участия Международного Комитета Красного Креста как нейтрального посредника и гуманитарного субъекта в программе поиска пропавших без вести лиц и поддержки их семей в Грузии. Стороны обсудили результаты интенсивного сотрудничества, в том числе актуальные вопросы процесса трансформации программы на основе выводов и рекомендаций стратегического исследования Международного Комитета Красного Креста (ICRC). Были намечены конкретные дальнейшие шаги с учетом приоритетных направлений», — говорится в информации аппарата госминистра.





