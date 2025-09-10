В Грузии задержан мужчина, шантажировавший знакомую интимными фото

В Западной Грузии задержали мужчину, который через шантаж принуждал знакомую отправлять ему интимные фото. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



«Задержанный незаконно хранил информацию, содержащую тайну личной жизни потерпевший, и, угрожая распространением, неоднократно принуждал ее присылать фотографии аналогичного содержания», – информирует ведомство.



Мужчине предъявили обвинения по части 1 статьи 157 УК Грузии – незаконные хранение и использование тайны личной жизни. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.



Прокуратура попросит суд оставить задержанного в заключении до оглашения приговора. В ведомстве подчеркнули приверженность строгому подходу в случаях подобных преступлений.





