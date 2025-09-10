Каладзе: Я очень ценю и дорожу поддержкой, которую чувствую от жителей Тбилиси

10.09.2025 15:11





«Я очень ценю и бережно отношусь к поддержке и солидарности, которую ощущаю со стороны жителей, тбилисцев», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании муниципального правительства.



По его словам, важно, чтобы предвыборная кампания и сам избирательный процесс проходили в спокойной обстановке.



«Приближаются выборы органов местного самоуправления, которые определят будущее нашего города и его жителей, его завтрашний день. Естественно, каждый, кому не безразличен наш город, хорошо понимает важность этих выборов. Как вы знаете, помимо того, что я являюсь действующим мэром, я также веду избирательную кампанию как кандидат на пост мэра Тбилиси от партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». С полной ответственностью могу сказать, что я очень ценю и бережно отношусь к поддержке, солидарности и любви, которые ощущаю со стороны населения страны, жителей Тбилиси, моих сограждан. Я хорошо понимаю, какую огромную ответственность взял на себя перед этими людьми.



Именно поэтому мы начали предвыборную кампанию раньше запланированного, чтобы избиратели и жители Тбилиси получили детальную информацию о реализованных и планируемых проектах, о том, что у нас запланировано и что мы намерены сделать.



Я считаю, что мы делом доказали, что являемся командой, которая сможет заботиться о Тбилиси и его жителях, сделать город ещё красивее и реализовать важные для города проекты.



Таким образом, для нас крайне важно, чтобы предвыборная кампания и запланированные мероприятия проходили в спокойной обстановке. Мы открыто и честно общаемся с нашими избирателями, выслушиваем, какие вызовы и проблемы существуют. Мы обсуждаем будущее, как сможем ответить на эти вызовы, чтобы все проблемы были решены в ближайшие годы».







