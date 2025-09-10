ЦИК Грузии «сожалеет», что ОБСЕ/БДИПЧ не будет наблюдать за муниципальными выборами

10.09.2025 15:48





Центральная избирательная комиссия выражает сожаление в связи с тем, что за выборами в органы местного самоуправления не будут наблюдать специалисты ОБСЕ/БДИПЧ. Между тем, пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани на брифинге сообщила журналистам, что на данный момент зарегистрированы 16 международных и 9 местных наблюдательных организаций.



«Для того чтобы существовала здоровая избирательная среда, необходимо наблюдение. Мы приветствуем все те организации, которые в установленные сроки представят в избирательную администрацию предусмотренные законом документы для регистрации.



Жаль, что не состоится наблюдение за муниципальными выборами со стороны ОБСЕ/БДИПЧ, однако приглашение на наблюдение за выборами 4 октября было. Избирательная администрация готова зарегистрировать все те организации, которые подадут заявку в установленные сроки: для местных наблюдательных организаций — до 24 сентября, для международных — до 27 сентября, для аккредитации СМИ — до 29 сентября.



Как я уже сказала, существуют установленные сроки. Для нас, для избирательной администрации, как всегда, так и сейчас, важным является участие в этом процессе как местных, так и международных организаций», — заявила Натия Иоселиани.



Напомним, БДИПЧ/ОБСЕ заявило, что не направит миссию в Грузию на выборы. Приглашение наблюдателей за столь короткий срок до выборов делает эффективное наблюдение невозможным, объясняют в бюро. В частности, в заявлении БДИПЧ/ОБСЕ отмечается, что приглашение грузинскими властями наблюдателей на местные выборы, назначенные на 4 октября менее чем за месяц до дня голосования, не оставляет достаточно времени для надежного и содержательного наблюдения.



ЦИК также опубликовал список тех, кто будет наблюдать за выборами в Грузии:



• Избирательная комиссия Южной Африки

• Независимая избирательная комиссия Иордании

• Независимый высший избирательный орган Тунисской Республики

• Центральная избирательная и референдумная комиссия Кыргызской Республики

• Избирательная комиссия Мальдивской Республики

• Высший избирательный совет Турецкой Республики

• Национальный избирательный совет Эфиопии

• Государственная избирательная комиссия Черногории

• Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины

• Центральная избирательная комиссия Республики Болгария

• Ассоциация „ALTERFACT"





