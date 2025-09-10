Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов на Польшу

10.09.2025 21:10





Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал инцидент с атакой российских дронов на Польшу.



Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.



«Что случилось, почему Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслось!» - написал Трамп. , - написал он.



По данным СМИ, Трамп 10 сентября может позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому



Постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер уже заявил, что Соединенные Штаты решительно поддерживают союзников в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, пообещав «защищать каждый дюйм территории НАТО».





