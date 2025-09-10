Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов на Польшу


10.09.2025   21:10


Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал инцидент с атакой российских дронов на Польшу.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

«Что случилось, почему Россия нарушает воздушное пространство Польши дронами? Ну, понеслось!» - написал Трамп. , - написал он.

По данным СМИ, Трамп 10 сентября может позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому

Постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер уже заявил, что Соединенные Штаты решительно поддерживают союзников в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, пообещав «защищать каждый дюйм территории НАТО».


