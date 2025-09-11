Папуашвили: послу Германии удалось за три года фактически разрушить лучшее партнёрство

11.09.2025 14:32





«К сожалению, при господине Петере [Фишере] трудно говорить об улучшении грузино-немецких отношений. Ему удалось за три года фактически разрушить лучшее партнёрство, выстраивавшееся между Грузией и Германией на протяжении 30 лет», заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, комментируя деятельность чрезвычайного и полномочного посла Германии в Грузии Петера Фишера.



«Дело в том, что такое поведение господина Петера вредит прежде всего Германии — не столько Грузии, сколько именно Германии. Жаль, что при господине Петере нам трудно говорить об улучшении грузино-немецких отношений…



Вы знаете, что грузинский народ испытывает особое уважение к немецкому государству, в том числе благодаря связям, установленным между тогдашними властями в период восстановления нашей независимости, и по многим другим причинам. Но за три года этот человек смог свести грузино-немецкие отношения к историческому минимуму», — заявил Папуашвили.



Комментируя заявление МИД Германии, в котором немецкое внешнеполитическое ведомство осудило «беспочвенные обвинения господина Папуашвили» и высказало обеспокоенность тем, что «распространяя дезинформацию и нарративы, вызывающие раскол, он активно подрывает грузино-германские отношения», спикер парламента сказал:



«Что касается господина Петера, которого, по-видимому, беспокоят обвинения в поддержке экстремистов – решение очень простое: он не должен поддерживать экстремистов. Всё происходящее мы видим собственными глазами. Напомню вам: существует экстремистская группа, которая напала на члена парламента Грузии, избранного народом, напала, когда тот находился с малолетним ребёнком.



Речь идёт о нападении на Мариам Лашхи, при этом нападение сопровождалось фашистскими выкриками. На следующий день после этого господин Петер принял этих людей у себя в посольстве, выразил им поддержку и заявил, что они – будущее Грузии, что будущее страны в надёжных руках. На следующий день эта же группа атаковала штаб «Грузинской мечты» в Тбилиси, вновь с применением политического насилия и с фашистскими лозунгами.



Так что, если господин Петер не хочет, чтобы его обвиняли в поддержке экстремистов, он должен так же публично отмежеваться от этой экстремистской группы, как публично выразил им поддержку, пригласив их в посольство и сделав официальное заявление», — заявил Папуашвили.



Источник: SOVA

