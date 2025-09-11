Председатель правительства Аджарии открыл в Батуми новый рекреационный парк

11.09.2025 15:27





Председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили открыл в Батуми новый рекреационный парк площадью 20 000 кв. м.



Вместе с основателем Silk Road Group Георгием Рамишвили он осмотрел территорию и отметил, что подобные проекты напрямую способствуют благополучию граждан, формированию и популяризации здорового образа жизни.



«Рад, что в Батуми появился новый рекреационный парк. Пространство с уникальной концепцией создано ведущими международными дизайнерами. Такие проекты не только обогащают город, но и положительно влияют на жизнь людей, способствуют развитию здорового образа жизни, что для нас является приоритетом. В рамках развития региона важно создавать рекреационные и спортивно-оздоровительные зоны. Уверен, этот парк станет одним из любимых мест не только для батумцев, но и для гостей и туристов», — заявил Тамазашвили.



Строительство парка осуществила компания Silk Road Group, а над проектом дизайна и концепцией работала международная фирма MASU Planning. Новая зона естественно соединяется с Батумским бульваром. При реализации проекта сохранили существующие деревья и высадили более 600 новых — местных и зарубежных пород, а также около 63 000 кустарников и цветочных растений.



Инфраструктура парка включает падел-корты, футбольное поле, зоны отдыха и развлечений, пешеходные и велодорожки. Это позволит жителям и гостям города активно заниматься спортом и качественно проводить досуг на свежем воздухе.

Вместе с Тамазашвили новый парк осмотрели председатель Верховного совета Аджарии Давид Габайдзе, исполняющий обязанности мэра Батуми Георгий Цинцадзе, а также депутаты парламента Грузии, правительства и Верховного совета Аджарии.





