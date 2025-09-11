Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: Нам нужна всеобщая мобилизация и переход в наступление, мы обязательно победим


11.09.2025   18:05


«Диктатор Иванишвили коварно арестовал настоящих лидеров оппозиции — Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделава. Это выражение крайней паники и беспомощности преступного режима», — написал бывший президент Михаил Саакашвили в социальной сети.

По его словам, необходима всеобщая мобилизация и переход в наступление.

«Диктатор Иванишвили коварно арестовал настоящих лидеров оппозиции — Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделаву. Это выражение крайней паники и беспомощности преступного режима. Я уже не говорю о тех позорных и жалких мотивах, по которым они были задержаны. Нам нужна всеобщая мобилизация и переход в наступление. Мы обязательно победим. Слава Грузии!», — написал Михаил Саакашвили.


