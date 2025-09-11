Саакашвили: Нам нужна всеобщая мобилизация и переход в наступление, мы обязательно победим

11.09.2025 18:05





«Диктатор Иванишвили коварно арестовал настоящих лидеров оппозиции — Левана Хабеишвили и Муртаза Зоделава. Это выражение крайней паники и беспомощности преступного режима», — написал бывший президент Михаил Саакашвили в социальной сети.



По его словам, необходима всеобщая мобилизация и переход в наступление.



