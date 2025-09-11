Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Народный защитник призывает СГБ незамедлительно обеспечить доступ адвокатов к Хабеишвили и Зоделава


11.09.2025   20:52


Народный защитник призывает Службу государственной безопасности незамедлительно обеспечить правозащитникам встречу с задержанными политиками Леваном Хабеишвили и Муртазом Зоделава.

Омбудсмен распространил в связи с этим заявление.

«Из публичного обращения адвоката Народному защитнику Грузии стало известно, что адвокатам в течение нескольких часов не предоставляют возможность встретиться с Леваном Хабеишвили и Муртазом Зоделава.

Право на защиту гарантировано законодательством Грузии, и следственные органы обязаны не препятствовать эффективному осуществлению этого права.

Призываем Службу государственной безопасности незамедлительно обеспечить допуск к обвиняемым адвокатов, защищающих их интересы», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна