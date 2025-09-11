Народный защитник призывает СГБ незамедлительно обеспечить доступ адвокатов к Хабеишвили и Зоделава

11.09.2025 20:52





Народный защитник призывает Службу государственной безопасности незамедлительно обеспечить правозащитникам встречу с задержанными политиками Леваном Хабеишвили и Муртазом Зоделава.



Омбудсмен распространил в связи с этим заявление.



«Из публичного обращения адвоката Народному защитнику Грузии стало известно, что адвокатам в течение нескольких часов не предоставляют возможность встретиться с Леваном Хабеишвили и Муртазом Зоделава.



Право на защиту гарантировано законодательством Грузии, и следственные органы обязаны не препятствовать эффективному осуществлению этого права.



Призываем Службу государственной безопасности незамедлительно обеспечить допуск к обвиняемым адвокатов, защищающих их интересы», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





