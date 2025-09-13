Председателю политсовета предъявлены обвинения по двум статьям

Председателю политсовета «Национального движения» Левану Хабеишвили предъявлены обвинения по статьям об обещании взятки чиновнику за совершение незаконного деяния и публичном призыве к свержению государственной власти.



Заявление об этом было сделано на брифинге в прокуратуре.



«Генеральная прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинения по фактам обещания взятки в обмен на осуществления незаконного деяния, призыва к свержению государственной власти и воспрепятствования расследованию.



В результате расследования, проведенного Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности Грузии, установлено, что в августе и сентябре 2025 года председатель политсовета политической партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили систематически распространял в публичном пространстве - в телевизионных эфирах и социальных сетях - призывы и обещал сотрудникам Департамента специальных заданий Министерства ВД передать в качестве взятки 200 000 долларов США в том случае, если они откажутся от учений и тренировок, выполнения служебных обязанностей и, если в случае необходимости, не применят имеющиеся у них специальные средства, разрешенные законом. В тоже время, Леван Хабеишвили также публично обещал в качестве взятки выплатить сумму в указанном особо крупном размере и тем сотрудникам полиции, которые предоставят информацию и секретные материалы, связанные со служебной деятельностью.



За это деяние он был задержан 11 сентября 2025 года на основании определения суда, обвинение ему предъявлено по части 2 статьи 339 УК Грузии, что подразумевает обещание взятки (передачи денег) должностному лицу за совершение незаконного деяния.



Помимо вышеуказанных обвинений, на основании дополнительных доказательств, полученных по тому же делу, Левану Хабеишвили также предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, которая подразумевает публичные призывы к свержению государственной власти. С июня 2025 года обвиняемый через телеэфиры и социальные сети систематически призывал граждан к совершению таких деяний, как свержение государственной власти, определяя для этого конкретную дату и место.



Что касается Муртаза Зоделава, задержанного по тому же делу за сопротивление представителю власти, полученными доказательствами установлено, что Зоделава незаконно вмешался в деятельность следователя Службы государственной безопасности и, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела, пытался спрятать мобильный телефон Левана Хабеишвили, для изъятия которого было дано постановление суда на обыск.



Соответственно, вместо статьи 353 УК Грузии ему в итоге было предъявлено обвинение по части первой статьи 364 УК Грузии, что в данном случае подразумевает незаконное вмешательство в деятельность следователя в той или иной форме с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года.



Прокуратура просит суд об избрании в отношении Левана Хабеишвили меры пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Муртаза Зоделава – избрать залог. Расследование по делу продолжается», – сообщили в прокуратуре.





