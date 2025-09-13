Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саникидзе: Задержание Левана Хабеишвили обусловлено страхом перед правдой и акцией 4 октября


13.09.2025   21:15


Задержание Левана Хабеишвили обусловлено страхом перед правдой и акцией 4 октября. Никто не бросит своих соратников, и Леван Хабеишвили продолжит борьбу и из тюремных стен, — заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Саникидзе.

«То, что сейчас делают Иванишвили и его подручные, не вызывает никакого удивления. Яснее ясного, что это обусловлено страхом перед правдой, страхом перед акцией 4 октября. Тот же самый судья, который вынес постановление, теперь, оказывается, должен рассмотреть необходимость меры пресечения. Это правовой нонсенс. В стране официально нет народного защитника, не работает ни одна институция, но все должны хорошо понимать, что в этой борьбе никто не бросит соратника, особенно когда речь идет о Леване Хабеишвили, который был одним из лидеров борьбы против режима Иванишвили, и он будет продолжать это из-за тюремных стен, пока грузинский народ не возьмет больше инициативы в свои руки, одним из проявлений чего будет сегодняшняя акция. Я считаю, что многие люди должны сначала собраться во дворе суда, а затем перейти на проспект Руставели, где мы должны начать большую подготовку к грандиозной акции 4 октября», – сказал Леван Саникидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна