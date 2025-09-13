Саникидзе: Задержание Левана Хабеишвили обусловлено страхом перед правдой и акцией 4 октября

Задержание Левана Хабеишвили обусловлено страхом перед правдой и акцией 4 октября. Никто не бросит своих соратников, и Леван Хабеишвили продолжит борьбу и из тюремных стен, — заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Саникидзе.



«То, что сейчас делают Иванишвили и его подручные, не вызывает никакого удивления. Яснее ясного, что это обусловлено страхом перед правдой, страхом перед акцией 4 октября. Тот же самый судья, который вынес постановление, теперь, оказывается, должен рассмотреть необходимость меры пресечения. Это правовой нонсенс. В стране официально нет народного защитника, не работает ни одна институция, но все должны хорошо понимать, что в этой борьбе никто не бросит соратника, особенно когда речь идет о Леване Хабеишвили, который был одним из лидеров борьбы против режима Иванишвили, и он будет продолжать это из-за тюремных стен, пока грузинский народ не возьмет больше инициативы в свои руки, одним из проявлений чего будет сегодняшняя акция. Я считаю, что многие люди должны сначала собраться во дворе суда, а затем перейти на проспект Руставели, где мы должны начать большую подготовку к грандиозной акции 4 октября», – сказал Леван Саникидзе.





