Каладзе допустил новые задержания оппозиционеров перед выборами в Грузии

14.09.2025 19:01





Мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе не исключил новые задержания на фоне подготовки оппозицией протестной акции в день проведения местных выборов 4 октября.



«Свержение, переворот, сожжение и повешение, конечно же, караются законом. Если кто-то думает, что на подобные факты не последует реагирования, он очень ошибается. У нас есть информация много о чем, у нас есть конкретные доказательства и факты. Давайте дождемся всего этого. Ни одно из этих преступлений не останется без реагирования», – заявил Каладзе журналистам.



Так он прокомментировал задержание члена политсовета «Единого национального движения» Левана Хабеишвили. Оппозиционеру вменяют призывы к свержению государственной власти и дачу взятки – за то, что в телеэфирах политик широко рекламировал предстоящий 4 октября митинг, называл его «мирной революцией», а полицейским, которые откажутся выполнять приказы начальства, обещал вознаграждение в 200 тыс. долларов. Одновременно с ним задержали председателя политсовета ЕНД Муртаза Зоделава – за препятствование следователям, пожелавшим изъять мобильный телефон Хабеишвили.



На старте предвыборной кампании за решеткой оказались и другие ключевые фигуры грузинской оппозиции. Сразу восемь политиков получили по 7-8 месяцев тюрьмы за отказ давать показания спорной парламентской комиссии, изучавшей предполагаемые преступления прошлых властей. Президент Михаил Кавелашвили помиловал двух из них, лидеров «Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. В заключении остаются Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





