Пресс-спикер Еврокомиссии: Наш посыл властям Грузии - прекратить нападки на посла за то, что он выполняет свою работу

15.09.2025 17:10





У посла ЕС наше полное доверие, и его слова отражают реальность Грузии и ЕС. Наш посыл властям Грузии заключается в том, чтобы они прекратили нападки на посла из-за того, что он выполняет свою работу, - заявила пресс-спикер Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности Анитта Хиппер, отвечая на вопрос грузинского журналиста о недавних заявлениях представителей властей Грузии в отношении посла ЕС и других дипломатов.



«Начну с того, что посол ЕС пользуется нашим полным доверием, и его слова отражают реальность Грузии - ЕС. Наш посыл грузинским властям в том, чтобы прекратили нападки на посла за то, что он выполняет свою работу. К сожалению, мы наблюдаем со стороны Грузии массированную попытку распространения дезинформации, и эта атака еще раз показывает, что это искажение того, что реально происходит на месте – репрессии и насилие в отношении безвинных демонстрантов , гражданского общества и политиков», – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.



По ее словам, именно поэтому действия ЕС соответствуют действиям властей Грузии.



«Все это начинается с абсолютного понижения наших контактов на политическом уровне, резкого сокращения финансовой поддержки властей и, напротив, сохранения поддержки гражданского общества», - отметила пресс-спикер Еврокомиссии.



Кроме того, ее спросили об акции, прошедшей в Тбилиси под лозунгом «Защити безвиз», и об отношении ЕС к заявлениям представителей «Грузинской мечты», которые уже обвиняют Брюссель в случае приостановки безвизового режима для Грузии.



«В этом отношении есть два вопроса. Во-первых: грузинский народ имеет нашу полную поддержку. Мы стоим рядом с грузинским народом. Во-вторых: мы не участвуем в играх с обвинениями. Мы хотим видеть реальные шаги и поощрение к диалогу, в первую очередь с гражданским обществом, и затем рассмотрим, какие варианты есть на столе в плане улучшения или неулучшения этих отношений», - заявила представитель Еврокомиссии.





