Адвокат о задержании Элене Хоштария: Это ограничение свободы выражения

15.09.2025 18:37





Адвокат Шота Тутберидзе оценивает задержание одной из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария как политическое преследование. Как заявил адвокат заявил «Интерпрессньюс», задержание по обвинениям, по которым политика задержало МВД, это ограничение свободы выражения.



«Конечно, это ограничение свободы выражения. Предположительно, это пример того же типа политического преследования, что и дело Меги Диасамидзе, когда действие, совершенное в рамках свободы выражения, реализации права на выражение, считают преступлением, и в тоже время, это только в их отношении. Общество знает, что у нас есть десятки случаев, когда не только повреждался или покрывался надписями предвыборный баннер, которые можно протереть тряпкой, но даже случаи, когда людям пришлось выбросить имущество, также буквально несколько дней назад было совершено групповое насилие в отношении людей, и по этим делам не была понесена ответственность», - заявил Шота Тутберидзе.





