ISFED: В Грузии за 5 лет на политическую рекламу Meta в потратили более $2,8 млн
15.09.2025 23:34
По данным ISFED, за последние 5 лет политические партии в Грузии разместили на платформах Meta (Facebook, Instagram и др.) 33 875 рекламных объявлений, потратив на это не менее 2,8 млн долларов США.
Лидером стала правящая партия «Грузинская мечта»: её расходы на рекламу превысили затраты всех остальных 32 партий вместе взятых и составили почти половину от общих расходов.
ТОП-10 партий по расходам на рекламу в Meta:
• Грузинская мечта – $1 345 058
• Лело/Сильная Грузия – $422 758
• Единое национальное движение – $342 827
• Европейская Грузия – $255 017
• Новая/Коалиция «За перемены» – $146 340
• Гирчи – $110 589
• Стратегия Агмашенебели – $45 070
• Дроа – $27 845
• Гахария — За Грузию – $26 317
• Измени Грузию – $25 099
Эти данные показывают, что именно реклама в соцсетях остаётся ключевым инструментом политической борьбы в стране.
