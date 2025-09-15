ISFED: В Грузии за 5 лет на политическую рекламу Meta в потратили более $2,8 млн

По данным ISFED, за последние 5 лет политические партии в Грузии разместили на платформах Meta (Facebook, Instagram и др.) 33 875 рекламных объявлений, потратив на это не менее 2,8 млн долларов США.



Лидером стала правящая партия «Грузинская мечта»: её расходы на рекламу превысили затраты всех остальных 32 партий вместе взятых и составили почти половину от общих расходов.



ТОП-10 партий по расходам на рекламу в Meta:

• Грузинская мечта – $1 345 058

• Лело/Сильная Грузия – $422 758

• Единое национальное движение – $342 827

• Европейская Грузия – $255 017

• Новая/Коалиция «За перемены» – $146 340

• Гирчи – $110 589

• Стратегия Агмашенебели – $45 070

• Дроа – $27 845

• Гахария — За Грузию – $26 317

• Измени Грузию – $25 099



Эти данные показывают, что именно реклама в соцсетях остаётся ключевым инструментом политической борьбы в стране.





