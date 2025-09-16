Папуашвили: Грузию никто не смеет притеснять, включая Евросоюз

16.09.2025 12:17





«Грузию никто не смеет притеснять, в том числе и Евросоюз. Если что-то раздражает грузинский народ, исходя из его исторического опыта, так это то, когда на него смотрят свысока», – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, как посол ЕС, так и другие посольства, организации или политики должны отказаться от отношения к грузинскому народу свысока.



«Здесь никто не является низким забором, нас не нужно учить демократии некоторым европейским странам, где по всем рейтингам Грузия их опережает в различных направлениях, и нас не нужно учить верховенству закона. Поэтому они должны действовать в соответствии с законодательством грузинского народа», – заявил Шалва Папуашвили.



Кроме того, как отметил Папуашвили, выяснилось, что за деньги граждан ЕС финансируется человек, который призывает к политическому убийству и с цинизмом, насмешкой говорит о смерти одного из выдающихся политиков современной истории Грузии — Левана Гачечиладзе.



«Здесь я также вижу определённые параллели с тем, что происходит сегодня в Америке. Когда либералы насмехаются над смертью человека, у нас в Грузии речь идёт о людях с точно такой же моралью, с точно таким же лицом. Факт в том, что этого человека финансируют деньгами граждан ЕС. Возможно, посол ЕС не знал, что он финансирует человека, который призывает к политическому убийству и насмехается над смертью людей, но ведь он уже несколько дней как знает об этом. И, возможно, ещё хуже сам факт молчания, которое мы наблюдаем со стороны Херчинский. Именно в этом и заключается проблема, о которой мы говорим. С одной стороны, когда с их финансированием делаются хорошие дела, они этим гордятся, фотографируются, а когда выясняется, что финансируемые ими люди призывают к политическому убийству, они молчат и прячутся от грузинского общества.



Моим пожеланием было бы, чтобы вместо того, чтобы Павел Херчинский прятался от грузинского народа, он ответил на эти вопросы. Вопрос простой – собирается ли он продолжать финансировать деньгами граждан ЕС человека, который призывает к политическому убийству и насмехается над смертью человека», – заявил Шалва Папуашвили.







