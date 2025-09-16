ЕС отложил обсуждение 19-го пакета санкций против России

16.09.2025 12:20





Страны Евросоюза отложили обсуждение нового пакета санкций против России после того, как Дональд Трамп потребовал от них прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины до 100% против Китая и Индии. Еврокомиссия должна была представить свои предложения по пакету в среду, но теперь этого не произойдет, сообщили Politico и Bloomberg.



Эту информацию в правительствах стран ЕС получили в понедельник вечером, пишет Politico со ссылкой на дипломата ЕС и чиновника одной из стран блока; когда может состояться новая презентация, неизвестно. Об отсрочке также сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата. Человек, знакомый с ситуацией, сказал агентству, что страны «большой семерки» сейчас работают над новым пакетом санкций, чтобы согласовать подходы, и планируют завершить его подготовку в ближайшие две недели.



В чем-то требования Трампа могут стать подспорьем для ЕС: в Брюсселе уже давно требуют от Венгрии и Словакии диверсифицировать закупки нефти и газа. Это единственные страны в ЕС, которые продолжают приобретать российскую нефть, они же в основном получают ее трубопроводный газ. Тем не менее, за время войны в Украине Венгрия увеличила долю российской нефти в своем потреблении с 61% до 86% в 2024 году, а Словакия остается зависима от нее почти на 100%, по данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха. Но если Трамп хочет, чтобы ЕС полностью перестал покупать российскую нефть, ему достаточно поднять трубку и позвонить премьеру Венгрии Виктору Орбану и премьеру Словакии Роберту Фицо, заявил Politico европейский дипломат: «Это его друзья, он может просто позвонить им».



Что касается призыва ввести пошлины в 50-100% против Китая и Индии (Трамп пообещал присоединиться к этому шагу ЕС), то «это больше похоже на трюк, чем на добросовестное предложение, – Трамп каждый раз уклонялся от конфронтации с Путиным», говорит Ной Баркин, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла.





