Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр посетил отремонтированную школу №7 в Батуми


17.09.2025   14:45


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил отремонтированную школу №7 в Батуми. Министр образования и спорта Аджарии Майя Хаджишвили проинформировала премьер-министра о ходе восстановительных работ в школе.

В рамках проекта реставрации школы были проведены работы по укреплению несущей конструкции здания, а также полная внутренняя реконструкция школы.

Отремонтированы классы, коридоры, санузлы, библиотека, спортзал, установлен лифт. Также была благоустроена прилегающая территория.

Школа рассчитана на 1300 учеников. Стоимость проекта составляет 5 047 000 лари.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна