Премьер-министр посетил отремонтированную школу №7 в Батуми

17.09.2025 14:45





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил отремонтированную школу №7 в Батуми. Министр образования и спорта Аджарии Майя Хаджишвили проинформировала премьер-министра о ходе восстановительных работ в школе.



В рамках проекта реставрации школы были проведены работы по укреплению несущей конструкции здания, а также полная внутренняя реконструкция школы.



Отремонтированы классы, коридоры, санузлы, библиотека, спортзал, установлен лифт. Также была благоустроена прилегающая территория.



Школа рассчитана на 1300 учеников. Стоимость проекта составляет 5 047 000 лари.







