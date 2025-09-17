|
Премьер-министр посетил отремонтированную школу №7 в Батуми
17.09.2025 14:45
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил отремонтированную школу №7 в Батуми. Министр образования и спорта Аджарии Майя Хаджишвили проинформировала премьер-министра о ходе восстановительных работ в школе.
В рамках проекта реставрации школы были проведены работы по укреплению несущей конструкции здания, а также полная внутренняя реконструкция школы.
Отремонтированы классы, коридоры, санузлы, библиотека, спортзал, установлен лифт. Также была благоустроена прилегающая территория.
Школа рассчитана на 1300 учеников. Стоимость проекта составляет 5 047 000 лари.
