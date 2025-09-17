Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Сегодня у нас есть возможность со всей строгостью применять закон по всем направлениям


17.09.2025   19:38


«Сегодня у нас есть возможность со всей строгостью применять закон по всем направлениям, будь то наркопреступность, организованная, коррупционная или политически мотивированная преступность, чего мы не имели возможности сделать в то время по объективным причинам», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Аджарии.

По его словам, вопросы о борьбе с преступностью и её конкретных видах в целом не следует задавать премьер-министру.

«Что касается коррупционных преступлений, то в своё время мы, возможно, не могли применять закон со всей строгостью, поскольку существовало множество искусственно созданных препятствий. Сегодня у нас есть возможность применять закон со всей строгостью во всех сферах, будь то наркопреступность, организованная преступность, коррупция или политически мотивированная преступность, чего мы не имели в своё время по объективным причинам. Что касается борьбы с преступностью в целом, то такие вопросы не мне следует задавать, поскольку принятие решений о возбуждении уголовных дел и т.д. не входит в функции и полномочия премьер-министра», — заявил премьер-министр.






