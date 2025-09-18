Тина Бокучава и члены «Национального движения» встретились с сенатором Джо Уилсоном

Председатель «Национального движения» Тина Бокучава и члены партии встретились с конгрессменом Джо Уилсоном, инициатором «MEGOBARI акта».



Как сообщает пресс-служба «Национального движения», сегодня делегация «ЕНД» начала официальные встречи в рамках своего визита в США.



Сообщается, что «председатель «Национального движения» Тина Бокучава, генеральный секретарь партии Петре Цискаришвили и лидер партии Леван Саникидзе встретились с конгрессменом Джо Уилсоном, большим другом Грузии».



«Активно ведутся дискуссии, в том числе в Сенате, чтобы к «MEGOBARI акт» был привязан к акту об обороне, который принимается законодательным органом США уже на протяжении 63 лет. Конечно, он будет принят и в этом году, и есть очень большая вероятность, что это произойдет вместе с «Законом о друзьях», что станет предпосылкой для введения персональных санкций против Иванишвили. Против того самого Иванишвили, который, по сути, смеялся над президентом Трампом, утопил проект отеля Трампа в Грузии и обвинял президента Дональда Трампа в коррупции, когда тот заявил, что ему заплатили деньги. Конечно, когда этот режим сменится, не только Трамп-тауер будет построена в Грузии, но и инициатива президента Дональда Трампа вернется на международную арену в качестве достойного и надежного международного стратегического партнера для наших друзей», — заявила Тина Бокучава.



Для справки: демократ-конгрессмен Стив Коэн заявил на слушаниях Хельсинкской комиссии: «Жаль, что Сенат не принял и, скорее всего, не примет «MEGOBARI акт» — были какие-то проблемы, и, возможно, это связано с одним конкретным крупным бизнесом, имеющим отношение к порту».





