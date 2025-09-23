Грузия осудила вместе со странами ЕС нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями РФ

Грузия присоединилась к заявлению стран ЕС, в котором осуждается нарушение воздушного пространства Эстонии истребителями РФ. Перед началом заседания Совбеза ООН глава МИД Эстонии Маргус Цахкна зачитал текст от имени ЕС и 50 стран, включая Грузию.



В заявлении говорится, что дерзкие действия России не только нарушают международное право, но и приводят к дестабилизирующей эскалации конфликта во всем регионе.



«19 сентября 2025 года три вооруженных российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии. Они оставались в воздушном пространстве НАТО в течение 12 минут. Это опасная эскалация. Это было четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии Россией в этом году», — заявил политик.



Маргус Цахкна призвал «Россию прекратить провокации против своих соседей».



«Этому тревожному нарушению территориальной целостности Эстонии предшествовало нарушение воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками. Это часть провокаций, осуществляемых Россией против своих соседей, в то время как постоянный член Совета Безопасности продолжает свое полномасштабное вторжение в Украину», — отмечено в заявлении.



Документ содержится призыв к РФ незамедлительно прекратить агрессивную войну против Украины и выполнить свои обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций.



«Мы призываем Россию прекратить все провокации и угрозы в отношении суверенитета и территориальной целостности своих соседей. Международное сообщество должно решительно потребовать соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров. Мы всегда должны осуждать любого члена ООН, и тем более такие возмутительные действия со стороны постоянного члена Совета Безопасности, на которого возложена задача защищать международный мир и безопасность», — говорится в тексте заявления.



Совместное заявление подписали: Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Фиджи, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Республика Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республика Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Эстония, Швеция, Швейцария, Турция, Правительства Украины, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и Европейского Союза.



Добавим, по данным Таллина, 19 сентября три российских истребителя находились над территорией Эстонии около 12 минут. В Минобороны России это отрицали.



Ранее, 10 сентября, Польша сообщила о сбитых беспилотниках, которые пересекли ее границу, а 19 сентября — о пролете российских истребителей над платформой компании «Петробалтик» в Балтийском море.



По данным ВВС Германии, 21 сентября российский военный самолет вошел в нейтральное воздушное пространство над Балтийским морем. Военно-воздушные силы Германии направили два истребителя типа Eurofighter для слежки за российским военным самолетом Ил-20м, после чего ответственность за отслеживание и сопровождение российского самолета была передана Швеции.



Источник: SOVA

