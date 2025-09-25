Кавелашвили с трибуны ООН заявил о готовности вести «прагматичный диалог» со всеми сторонами

Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о готовности страны «к диалогу без исключения со всеми государствами» и выразил желание начать «открытый, прагматичный и ориентированный на результат диалог». Легитимность Кавелашвили, избранного в парламенте правящей «Грузинской мечтой», не признают оппозиция и часть общества.



«Мы выражаем готовность и открыты для ведения диалога по вопросам глобального и регионального значения со всеми сторонами, с учётом наших национальных интересов. Существующая реальность требует от нас смотреть в лицо сложным вопросам и начинать честный, прагматичный и ориентированный на результат диалог. Я считаю, что только так мы сможем преодолеть общие глобальные вызовы и открыть новые возможности на благо наших стран, народов и будущих поколений», – сказал он.



В своём выступлении Кавелашвили не касался внутриполитических тем.

Он также не подвергал прямой критике ни европейские структуры, ни политику Вашингтона, не упоминал «глобальную партию войны» и Deep State.



Обращение к абхазам и осетинам

«Несмотря на то что 20% территории Грузии остаются оккупированными, мы с энергией и решимостью продолжаем путь развития и прогресса», – сказал он.



Россия при этом упомянута не была. Кавелашвили сделал акцент на территориальной целостности и обратился, как он выразился, «к абхазским и осетинским братьям и сёстрам по ту сторону линии оккупации»:



«Дорогие братья и сёстры – абхазы и осетины! Наш культурный код не изменился. Для нас многообразие – не проблема, а формула выживания. Поэтому вас всегда встретят с открытым сердцем и протянутой рукой».



Он подчеркнул:



«Мы никогда не были империей, навязывающей другим свои правила. Грузия – это место, где цивилизации на протяжении веков встречались, переплетались и уравновешивали друг друга. Наша культура – дитя этого сложного и постоянного синтеза».



«Я верю: однажды мы вместе с нашими детьми будем жить в объединённой, счастливой и развитой Грузии, где ничто не сможет нарушить наше гармоничное сосуществование», – сказал он.



Кавелашвили поблагодарил международное сообщество за «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии».



«Цена войны, значение мира»

Своё выступление Михаил Кавелашвили начал с рассказа об истории Грузии:



«Я представляю страну с трёхтысячелетней историей, колыбель одной из древнейших цивилизаций мира и мужественный грузинский народ, исполненный гордости и достоинства».



Он отметил, что «история Грузии – это непрерывная хроника борьбы за выживание против захватчиков», и назвал «чудом» то, что страна сумела сохранить «культурную самобытность, традиции и национальную идентичность».



Кавелашвили упомянул грузинскую полифонию, поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и заявил:



«Я представляю народ, который знает не только цену войны, но и значение свободы и мира».



«На страже мира»

Кавелашвили говорил о «стремительно меняющемся геополитическом ландшафте» и «беспрецедентных глобальных вызовах», среди которых выделил «текущие конфликты» (не уточнив какие), а также «изменение климата, идеологическую поляризацию, культурное отчуждение и вызванные войнами гуманитарные кризисы».



По его словам, «на этом фоне Грузия твёрдо стоит на страже диалога, мира, стабильности и устойчивого развития».



«Несмотря на многочисленные вызовы вокруг нас, мы сумели обеспечить безопасность нашего народа», – сказал он.



На этот раз Кавелашвили не повторил риторику власти «Грузинской мечты» о том, что после начала войны России против Украины Запад – «глобальная партия войны» – якобы пытался втянуть Грузию в конфликт.



Вместо этого он сделал акцент на мире:



«Фундаментальной философией грузинской власти остаётся сохранение мира и недопущение войны для нашего народа – чего бы это ни стоило».





Война в Украине

«Уже четвёртый год продолжается страшная кровопролитная война в Украине, повлёкшая катастрофические последствия и огромные человеческие жертвы», – заявил Кавелашвили.



В отличие от лидеров ЕС, он не уточнил, что речь идёт о «неоправданной и ничем не спровоцированной войне», начатой Российской Федерацией.



Говоря об Украине, он сделал акцент на солидарности Грузии с украинским народом:



«Исходя из горького опыта войны 2008 года, раны от которой грузинский народ до сих пор не залечил, мы как никто понимаем ту боль, которую испытывает сегодня украинская нация. Сегодня, как и раньше, Грузия выражает твёрдую и непоколебимую поддержку украинскому народу».



Россию Кавелашвили упомянул лишь однажды – в контексте приветствия усилий президента Дональда Трампа, направленных на то, чтобы «вскоре завершить кровавую войну России и Украины».



«Маршрут Трампа» и «Срединный коридор»

Особое внимание Кавелашвили уделил роли Грузии в Южном Кавказе, заявив, что страна стремится стать платформой диалога и процветания, а не ареной конфликтов.



Он приветствовал миротворческую инициативу Дональда Трампа по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, назвав её «маршрутом Трампа».



Далее он упомянул «Средний коридор», на который правительство «Грузинской мечты» возлагает большие надежды:



«Сегодня Грузия возвращает себе историческую функцию. Тесные отношения с Южным Кавказом и Центральной Азией, соглашения с Европейским Союзом и ключевое положение страны в Среднем коридоре придают особое значение роли Грузии как в регионе, так и на евразийском континенте».



По его словам, благодаря «географическому положению и прагматичной внешней политике» Грузия формируется как «многомерный и многофункциональный региональный хаб».



Он подчеркнул, что страна делает всё возможное, чтобы Средний коридор стал «самым безопасным, надёжным и стабильным маршрутом между Востоком и Западом».



В этом контексте Кавелашвили упомянул строительство глубоководного порта в Анаклии (планируемого с участием китайской государственной компании - ред.), новый международный аэропорт в Тбилиси и проект подводного кабеля по дну Чёрного моря.





«Язык шантажа»

Кавелашвили заявил, что задача грузинской власти – развивать «конструктивные, основанные на взаимном уважении и взаимной выгоде отношения» с США, Китаем и ЕС.



«Мы открыты для любого диалога и сотрудничества, но в то же время требуем справедливого и достойного отношения», – сказал он.



Он добавил:



«То, с чем грузинский народ никогда не смирится – это язык ультиматумов, шантажа и запугивания».



Кавелашвили также отметил, что Грузия остаётся «верной фундаментальным принципам и ценностям Декларации ООН, достойным и ответственным членом международного сообщества».





