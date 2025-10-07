Правительство «Грузинской мечты» скрыло от народа 61 постановление

07.10.2025 19:20





Несмотря на заявления премьера "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе о том, что все решения правительства публикуются публично, проверка журналистами Batumelebi показала, что с 23 октября 2024 года по 3 октября 2025 года правительство «Грузинской мечты» скрыло 61 постановление — они не размещены на официальном сайте правительства.



«После того как я был назначен премьер-министром Грузии, я решил, что все решения правительства должны быть опубликованы, что имеет огромное значение для его прозрачности. В таких условиях мы имеем полное право требовать от неправительственных организаций минимального стандарта открытости», — заявил Кобахидзе 12 апреля 2024 года в Берлине, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.



Издание Batumelebi ещё в июле 2024 года запрашивало в администрации правительства копии не опубликованных постановлений, однако не получило ни одного документа. После этого часть решений всё же была обнародована (в основном о покупке и продаже природного газа), но другая часть до сих пор остаётся засекреченной. Тогда в правительстве пояснили, что эти документы касаются налоговых соглашений с налогоплательщиками.



Согласно проверке Batumelebi, как минимум в 20 и более постановлениях засекречены имена частных лиц или компаний, которым передано государственное имущество в собственность или аренду. Также в распоряжениях, принятых для поддержки деятельности частных компаний, не указано, кому именно предоставлены льготы, с кем заключены контракты и какие изменения в них внесены.



Премьер Кобахидзе 27 июня 2025 года заявил, что правительство отменило практику прямой продажи государственной недвижимости, однако через несколько дней подписал постановление, по которому одной частной компании имущество было продано напрямую, без аукциона.



Информацию о передаче государственной собственности скрывают и другие госструктуры. Например, Batumelebi 16 июля 2025 года направило запрос в Национальные агентства государственного имущества и минеральных ресурсов, чтобы получить сведения об использовании госсобственности одной частной компанией. Однако спустя 80 дней издание не получило ответа ни от одного агентства.





