Раквиашвили: Даже если «MEGOBARI act» будет принят, это ничего не изменит


10.10.2025   22:07


«За свою 20-летнюю карьеру Джо Уилсон выдвинул более 200 инициатив, и только одна из них стала законом. «MEGOBARI act» может стать вторым, но вероятность этого крайне мала», — заявил один из лидеров партии «Гирчи» Александр Раквиашвили.

Раквиашвили спросили о принятии Сенатом США Закона о национальной обороне на 2026 год, из которого была удалена статья о «»MEGOBARI act», истощающегося Грузии.

«Вся эта шумиха вокруг «MEGOBARI act» — просто пиар. Иногда «Национальное движение» использует его, чтобы угрожать «Грузинской мечте», а иногда сама «Грузинская мечта» использует его, чтобы заявить, что кто-то с ней борется», — заявил Александр Раквиашвили.


