Экс-министр обороны Бачо Ахалая дал показания в Департаменте криминальной полиции

10.10.2025 22:55





Опрос Бачо Ахалая в Департаменте криминальной полиции завершен. Как заявил в беседе с журналистами после почти 8-часового опроса сам Бачо Ахалая, основные вопросы касались аудиозаписи.



«В основном вопросы касались видео- и аудиозаписей, кого и что я знаю, когда познакомился. Долгое время задавали вопросы, повторяли, проверяли, согласовывали. Что все это значило. Столько времени нужно не было.



Основной сутью была запись, разные голоса, голоса разных миров. Мне скрывать нечего. Вопросы были, кого ты знаешь, с кем в близких отношениях и так далее. Скорая была особой дикостью. Я не понял, что это значило. Пойду и узнаю у Анны [супруги], в чем там дело», - заявил Ахалая.



Напомним, что бывший министр обороны Грузии явился для дачи показаний сегодня в 13:00. Дело касается событий 4 октября.





