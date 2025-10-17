Конституционный суд подтверждает досрочное прекращение полномочий Ирине Имерлишвили

17.10.2025 22:13





По информации Конституционного суда, полномочия Ирине Имерлишвили как судьи Конституционного суда прекращены досрочно на основании ее собственного заявления.



«Полномочия судьи Конституционного суда Грузии Ирине Имерлишвили прекращены досрочно на основании ее собственного заявления постановлением Конституционного суда №2 с 20 октября 2025 года.



Конституционный суд Грузии желает ей успехов в дальнейшей деятельности», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





