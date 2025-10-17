Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Конституционный суд подтверждает досрочное прекращение полномочий Ирине Имерлишвили


17.10.2025   22:13


По информации Конституционного суда, полномочия Ирине Имерлишвили как судьи Конституционного суда прекращены досрочно на основании ее собственного заявления.

«Полномочия судьи Конституционного суда Грузии Ирине Имерлишвили прекращены досрочно на основании ее собственного заявления постановлением Конституционного суда №2 с 20 октября 2025 года.

Конституционный суд Грузии желает ей успехов в дальнейшей деятельности», - говорится в информации.


