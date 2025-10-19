Издание Der Spiegel отреагировало на отзыв посла Германии Фишера из Грузии

Немецкое издание Der Spiegel отреагировало на решение МИД Германии на время отозвать своего посла в Грузии Петера Фишера из Грузии, пояснив, что это — следствие «разжигания ненависти» со стороны властей Грузии, направленное против ЕС и лично против посла.



По словам автора, отзыв немецкого посла является временным кульминационным моментом длительной эскалации конфликта между «пророссийским главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе и Фишером». Издание отмечает, что в середине сентября премьер грузии и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже обвиняли Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны и публично задумывались о его высылке.



«Причиной этого стала неоднократная публичная критика Фишером все более авторитарного стиля правления грузинского правительства. Среди прочего, дипломат вызвал недовольство, посетив судебные заседания по делам оппозиционеров. В течение нескольких месяцев Фишер подвергается критике со стороны грузинского правительства после того, как он арендовал дом оппозиционного политика. Папуашвили обвинил оппозиционного политика в попытке налогового мошенничества, а Фишера — в косвенном содействии этому», — пишет Der Spiegel.



Автор касается и вопроса штрафной санкции для главы МИД Финляндии, которая во время визита в Тбилиси вышла на протест к участникам митинга перед парламентом Грузии.



«Фишер – не единственный представитель ЕС, с которым грузинское правительство вступает в конфликт. В прошлый четверг Министерство внутренних дел Грузии наложило штраф на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен после того, как она выразила солидарность с протестами против правительства. Валтонен посетила Южно-Кавказскую республику в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — пишет автор.



Отмечается, что после ее видеообращения с места проевропейских демонстраций у здания парламента в Тбилиси и напоминания о демократических правах человека власти Грузии обвинили Валтонен в» отклонении от официальной программы визита.



Кобахидзе неоднократно угрожал протестующим, напоминает Der Spiegel.



«Мы сделаем все необходимое, чтобы полностью искоренить либеральный фашизм в Грузии», — цитирует премьера издание.



