Компании Smartmatic, обслуживающей ЦИК Грузии, предъявление обвинение в США

По данным МинЮста США, международной компании Smartmatic, занимающейся избирательными технологиями, предъявлено обвинение в даче взятки в размере $1 млн членам Центральной избирательной комиссии Филиппин, сообщает RadioTavisupleba.



Именно эта компания обслуживает ЦИК Грузии — в частности, обеспечивала выборы 2024 года электронным оборудованием и программным обеспечением.



Обвинение связано с тем же делом, по которому 8 августа 2024 года МинЮст США предъявил обвинения трём руководителям Smartmatic в связи с выборами на Филиппинах в 2016 году.



Теперь, 16 октября 2025 года, обвинение предъявлено уже самой компании Smartmatic, а также Smartmatic Group и её материнской структуре SGO Corporation Limited.



По версии МинЮста, соучредитель и президент Smartmatic Роджер Александро Пиньяте Мартинес вместе с двумя сотрудниками выплатил взятку в $1 млн бывшему председателю филиппинской избирательной комиссии Хуану Андресу Донато Баустисте (занимал должность в 2015–2017 годах).



Следствие утверждает, что деньги были переданы в обмен на многомиллионный контракт между Smartmatic и избирательной комиссией Филиппин на поставку оборудования для голосования. Стоимость аппаратов, по данным обвинения, искусственно завышалась в инвойсах, создавались фиктивные контракты и кредитные соглашения для легализации переводов.



Позже участники схемы, как утверждает МинЮст, отмывали средства через банковские счета в Азии, Европе и США, включая Флориду. Схема действовала с 2015 по 2018 год.



Ранее, в 2024 году, Smartmatic заявляла, что упомянутые расследования не касаются самой компании напрямую, однако ситуация изменилась.



Контракт между ЦИК Грузии и Smartmatic был заключён в августе 2023 года для парламентских выборов 26 октября 2024 года.



После предъявления обвинений представителям компании в ЦИК заявили, что разбирательство не имеет отношения ни к Грузии, ни к сотрудничеству со Smartmatic и не повлияет на использование технологий, которые работают исправно и поддаются аудиту на каждом этапе с помощью бумажного следа.





