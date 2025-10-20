Кобахидзе встретился с новыми послами Грузии в Германии и Чехии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с недавно назначенными чрезвычайными и полномочными послами Грузии в Германии и Чехии — Александром Картозия и Русланом Абашидзе.



Глава правительства поздравил дипломатов с началом их миссии и пожелал им успехов в работе.



Александр Картозия, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Федеративной Республике Германия, имеет многолетний опыт работы в государственных структурах. В разные годы он занимал должности министра образования и директора Национальной библиотеки парламента Грузии.



Картозия также занимал ведущие академические позиции в Государственном университете Грузии, был научным сотрудником и преподавал лекционные и семинарские курсы в ведущих университетах Берлина, Франкфурта и Бремена.



Руслан Абашидзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Чешской Республике, работает в Министерстве иностранных дел Грузии с 1996 года. В 2009–2013 годах он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Эстонской Республике, а в 2013–2015 годах — посла по особым поручениям.



В разные годы он также занимал должности первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и председателя правительства Автономной Республики Абхазия.





