Кобахидзе встретился с новыми послами Грузии в Германии и Чехии
20.10.2025 13:13
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с недавно назначенными чрезвычайными и полномочными послами Грузии в Германии и Чехии — Александром Картозия и Русланом Абашидзе.
Глава правительства поздравил дипломатов с началом их миссии и пожелал им успехов в работе.
Александр Картозия, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Федеративной Республике Германия, имеет многолетний опыт работы в государственных структурах. В разные годы он занимал должности министра образования и директора Национальной библиотеки парламента Грузии.
Картозия также занимал ведущие академические позиции в Государственном университете Грузии, был научным сотрудником и преподавал лекционные и семинарские курсы в ведущих университетах Берлина, Франкфурта и Бремена.
Руслан Абашидзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Чешской Республике, работает в Министерстве иностранных дел Грузии с 1996 года. В 2009–2013 годах он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Эстонской Республике, а в 2013–2015 годах — посла по особым поручениям.
В разные годы он также занимал должности первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и председателя правительства Автономной Республики Абхазия.
