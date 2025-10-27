|
Глава Ингушетии высоко оценил Российско-Грузинский молодежный форум
27.10.2025 13:30
Махмуд-Али Калиматов считает, что праздничный вечер в Театре юного зрителя в Назрани в рамках Российско-Грузинского молодежного форума, проходящего в Ингушетии, стал ярким событием совместной работы, объединив представителей молодежных организаций, творческую интеллигенцию, уважаемых общественных деятелей и дорогих гостей республики.
«Мы искренне гордимся тем, что именно наша республика стала площадкой для диалога, который, я уверен, оставит глубокий след в сердцах всех участников», — написал Глава республики в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что эти дни станут для участников не просто источником новых знаний, но и оставят неизгладимый след в их душах, обогатят их внутренний мир и расширят горизонты восприятия, поскольку гости не просто узнают о республике — они проникаются уважением к общему историческому прошлому, создают фундамент для будущего профессионального взаимодействия и, что особенно ценно, укрепляют узы человеческой дружбы.
Руководитель региона подчеркнул, что исторически отношения между народами России и Грузии базируются на прочном фундаменте многовекового добрососедства и взаимного уважения. Особенно ярко это проявляется в связях между ингушами и грузинами.
«Нас объединяет многое: глубокое уважение к старшим, крепость семейных уз, готовность прийти на помощь друг другу и, конечно, особый кодекс чести. В этом стремительно меняющемся мире именно молодежи предстоит хранить и приумножать это бесценное наследие, наполняя наши отношения новым содержанием и строя их на основе подлинной, искренней дружбы», — отметил Махмуд-Али Калиматов.
По его мнению, концерт в ТЮЗ продемонстрировал все многообразие и неповторимость ингушской и грузинской культур. Музыкальные произведения и танцевальные номера, которые были представлены на сцене, стали красочным отображением духовного единства. Кульминацией вечера стало совместное исполнение всеми артистами песни «Арго».
«Эта композиция, ставшая символом нашей дружбы и единства, еще раз напомнила о том, что общие ценности и стремление к миру способны объединять самые разные народы», — добавил Глава.
Напомним, мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой республики и Российско-Грузинским деловым советом.
В ходе творческого вечера прозвучали музыкальные и хореографические композиции, объединяющие мотивы ингушской и грузинской культур. На сцене выступили артисты Государственная филармония имени Ахмеда Хамхоева, ансамбль песни и танца «Магас», инструментальная группа «Дега оаз», Народная артистка Ингушетии Лема Нальгиева, дуэт RadaNik, семья Боджгуа и другие исполнители.
