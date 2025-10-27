Евродепутат ответил «Мечте»: Когда ваша легитимность под вопросом во всей Европе, пустые стулья - более простой путь

27.10.2025 14:19









В



«Они называют нас «враждебными» за то, что мы поддерживаем грузинский народ. В действительности, именно их же враждебность по отношению к демократии и Европе это то, что изолирует их. Я нахожусь в Ереване, чтобы представлять ценности, в которые по-прежнему верят граждане Грузии - свободу, правду и европейское будущее», -пишет европарламентарий. Делегация «Грузинской мечты» не явилась на Евронест в Ереване. Ничего удивительного - когда ваши «выборы» 2024 года сфальсифицированы, и ваша легитимность ставится под вопрос во всей Европе, пустые стулья – это более простой путь, - так польский европарламентарий Кшиштоф Брейза откликается на письмо председателя комитета по европейской интеграции парламента Грузии Левана Махашвили. письме Леван Махашвили объясняет , почему делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване.«Они называют нас «враждебными» за то, что мы поддерживаем грузинский народ. В действительности, именно их же враждебность по отношению к демократии и Европе это то, что изолирует их. Я нахожусь в Ереване, чтобы представлять ценности, в которые по-прежнему верят граждане Грузии - свободу, правду и европейское будущее», -пишет европарламентарий.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





