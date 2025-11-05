Папуашвили: Грузия продолжит готовить страну к членству в ЕС

Шантаж Грузии и давление на Грузию не пройдут. Мы не собираемся махнуть рукой. Грузия продолжит готовить страну к членству в ЕС, - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, откликаясь на отчет о расширении, представленный сегодня Еврокомиссией.



По словам Шалвы Папуашвили, «Грузинская мечта» продолжит разоблачать несправедливость и «показывать истину».



«Об откате ценностей Брюсселя свидетельствует та поддержка, которую он оказывает насильственным группам, которые пытались штурмовать президентский дворец 4 октября.



Сейчас Брюссель пытается играть, апеллируя к ценностям, в то время как у правительства и народа Грузии есть настоящий ответ на их требования, когда дело касается демократии и верховенства закона: это грузинские и европейские ценности - толерантность, верховенство закона, уважение к миру и развитие.



Становится все более очевидным, что со стороны Брюсселя цель такого отношения в том, чтобы люди махнули рукой на процесс интеграции в ЕС, чтобы, подобно Венгрии, Словакии и теперь уже Чехии, не приняли еще одну страну, которая не будет слепо подчиняться указаниям и инструкциям Брюсселя…



Шантаж Грузии и давление на Грузию не сработают. Мы не собираемся махнуть рукой. Грузия продолжит готовить страну к членству в ЕС. Не для того Европейского союза, который нынешняя брюссельская бюрократия лишает европейского содержания и оставляет только как союз, а ЕС, чья цель - вернуть европейские ценности.



Мы видим настоящее пробуждение в Европе, когда страны одна за другой выбирают правительства и стратегии, которые возвращают ЕС к настоящей системе ценностей, отвергая несправедливое и ненадлежащее вмешательство Брюсселя во внутренние дела, в национальные ценности, в волю народа, в истинную демократию и верховенство закона .



Мы ясно видим, как будущая траектория Грузии сливается с путём развития, основанным на надлежащих ценностях ЕС.



Мы намерены разоблачать несправедливость, бороться за правду, показывать истину и занимать справедливую позицию. Намерены до конца», - заявил Шалва Папуашвили.





