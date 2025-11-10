Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генсек «Мечты»: большая часть европейской бюрократии потеряла свое лицо


10.11.2025   16:11


Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «большая часть сегодняшней европейской бюрократии потеряла свое лицо».

Политик пояснил, что все заявления из Брюсселя по Грузии «пропитаны ложью, основаны только на лжи и не содержат никакой реальности».

Каладзе снова заявил о попытках революции, госпереворота и попытки свергнуть правительство Грузии.

«Все это очень тяжело и категорически неприемлемо. Когда мы говорили о законе «О прозрачности <иностранного влияния>», необходимость его принятия возникла именно из подобных фактов. С одной стороны, они говорили нам, что мы — друзья Грузии, а с другой — они участвовали в государственных переворотах, революциях, экстремизме, поощряли насильников. Это не вписывается ни в дружбу, ни в партнерство», — подчеркнул политик.

Генсек партии Иванишвили добавил, что в «Мечте» не раз делались заявления о том, что готовы к дружбе, партнерству с ЕС, но это не может быть только односторонней готовностью.

Каладзе подчеркнул, что в «Мечтее» требуют только одного — справедливого отношения к Грузии и уважения грузинского народа, Конституции и независимости Грузии.

«Ни о какой легитимации не идет речи — легитимацию выборам дает гузинский народ, хорошо осознайте это. Большинство населения нашей страны придало легитимность «Грузинской мечте». Мы требуем от ЕС только справедливого отношения к нашей стране, грузинскому народу и грузинскому государству», — заявил политик.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна