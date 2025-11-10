Генсек «Мечты»: большая часть европейской бюрократии потеряла свое лицо

Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «большая часть сегодняшней европейской бюрократии потеряла свое лицо».



Политик пояснил, что все заявления из Брюсселя по Грузии «пропитаны ложью, основаны только на лжи и не содержат никакой реальности».



Каладзе снова заявил о попытках революции, госпереворота и попытки свергнуть правительство Грузии.



«Все это очень тяжело и категорически неприемлемо. Когда мы говорили о законе «О прозрачности <иностранного влияния>», необходимость его принятия возникла именно из подобных фактов. С одной стороны, они говорили нам, что мы — друзья Грузии, а с другой — они участвовали в государственных переворотах, революциях, экстремизме, поощряли насильников. Это не вписывается ни в дружбу, ни в партнерство», — подчеркнул политик.



Генсек партии Иванишвили добавил, что в «Мечте» не раз делались заявления о том, что готовы к дружбе, партнерству с ЕС, но это не может быть только односторонней готовностью.



Каладзе подчеркнул, что в «Мечтее» требуют только одного — справедливого отношения к Грузии и уважения грузинского народа, Конституции и независимости Грузии.



«Ни о какой легитимации не идет речи — легитимацию выборам дает гузинский народ, хорошо осознайте это. Большинство населения нашей страны придало легитимность «Грузинской мечте». Мы требуем от ЕС только справедливого отношения к нашей стране, грузинскому народу и грузинскому государству», — заявил политик.





