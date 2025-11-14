Партия «Гахария за Грузию» не присоединится к акции, запланированной 28 ноября

Нет, нас не увидите [на акции протеста, запланированной 28 ноября], потому что, как вы знаете, мы решили продолжить политическую борьбу, используя все политические инструменты как в Грузии, так и на международном уровне - сегодня время заняться делом, - заявил журналистам депутат от партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе о запланированной на 28 ноября акции протеста.



По его словам, относительно этой акции у него «нет особых ожиданий».



«Нет, нас не увидите [на акции протеста, запланированной на 28 ноября], потому что, как вы знаете, мы решили продолжить политическую борьбу - используя все политические инструменты как в Грузии, так и в международном масштабе. Сегодня время заняться делом. Конкретно у нашей политической силы есть свой конкретный вызов. То, что мы получили, мы приняли достойно и намерены с этим вызовом справиться. Что касается протеста, то это такая важная дата, мы и тогда были на улице, и я желаю всем успеха, но у меня особых ожиданий, к сожалению, нет. Основная причина, по которой у меня нет [ожиданий], это 4 октября. Вспомните, какими были ожидания от 4 октября, и что произошло, и какими должны быть ожидания от 28 ноября, кроме того, что еще многие люди зафиксируют свою позицию, что только приветствуется.



Я не думаю, что мы как партия, партийно присоединимся к этому протесту», - сказал Георгий Шарашидзе.





