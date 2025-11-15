МВД разрабатывает пакет законодательных поправок для улучшения социальных гарантий полицейских

15.11.2025 12:42





В целях существенного улучшения социальных гарантий полицейских, Министерство внутренних дел разработало пакет законодательных изменений, который уже представлен в парламент Грузии.



Согласно законопроекту, в Закон Грузии «О полиции» будут внесены изменения, предусматривающие увеличение социальных гарантий в случае получения повреждений или смерти сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.



Информацию об этом распространяет Министерство внутренних дел.



«В случае гибели полицейского при исполнении служебных обязанностей размер компенсации удваивается: вместо 15 000 лари семье погибшего будет выплачена единовременная компенсация в размере 30 000 лари. Кроме того, расходы на похороны будут установлены в размере 2 000 лари вместо существующих 500 лари.



Согласно изменениям, увеличивается и размер единовременной материальной помощи в случае ущерба здоровью. В случае тяжкого вреда здоровью полицейскому будет выплачиваться 20 000 лари вместо 7 000 лари, в случае менее тяжкого вреда здоровью - 15 000 лари вместо 4 000 лари, а в случае лёгкого вреда здоровью - 10 000 лари вместо 2 000 лари.



Также, согласно поправкам, в Закон Грузии «О полиции» будет добавлен отпуск по состоянию здоровья, которого ранее не существовало.



В порядке, установленном приказом Министра внутренних дел, социальные гарантии могут распространятся на членов семьи лица, работающего в системе министерства, а также на лицо, освобожденное/уволенное из министерства/системы министерства в связи с нетрудоспособностью», - сказано в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





