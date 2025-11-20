|
В Грузии планируется создание системы по утилизации старых автомобилей
20.11.2025 13:01
Власти Грузии планируют внедрить систему управления отходами выведенных из эксплуатации транспортных средств. Это обсуждалось на встрече замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Соломона Павлиашвили с автоимпортерами, сообщает пресс-служба министерства.
Главной темой стали вопросы логистики, сортировки и переработки отходов от списанных автомобилей, а также разработка соответствующего технического регламента. В ведомстве уточнили, что на данный момент действуют четыре регламента, регулирующих сбор и переработку шин, масел, аккумуляторов, батарей и электронных устройств. Регламенты по упаковочным отходам и старым автомобилям пока не утверждены.
По словам Павлиашвили, активное взаимодействие с бизнес-сектором критически важно для успешного внедрения новых правил.
«До утверждения технического регламента все вопросы будут согласованы с бизнесом. Это обеспечит реалистичность и эффективность новой системы для импортеров», – подчеркнул он.
Министерство отмечает, что подготовка регламента направлена на внедрение принципа расширенной ответственности производителя и установление строгих правил управления отходами старых автомобилей. Основная цель – максимально предотвратить их образование и обеспечить их повторное использование.
«Управление отходами является важным фактором защиты окружающей среды. При этом забота об окружающей среде – значимая социальная ответственность бизнеса», – добавил замминистра.
