В Грузии планируется создание системы по утилизации старых автомобилей


20.11.2025   13:01


Власти Грузии планируют внедрить систему управления отходами выведенных из эксплуатации транспортных средств. Это обсуждалось на встрече замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Соломона Павлиашвили с автоимпортерами, сообщает пресс-служба министерства.

Главной темой стали вопросы логистики, сортировки и переработки отходов от списанных автомобилей, а также разработка соответствующего технического регламента. В ведомстве уточнили, что на данный момент действуют четыре регламента, регулирующих сбор и переработку шин, масел, аккумуляторов, батарей и электронных устройств. Регламенты по упаковочным отходам и старым автомобилям пока не утверждены.

По словам Павлиашвили, активное взаимодействие с бизнес-сектором критически важно для успешного внедрения новых правил.

«До утверждения технического регламента все вопросы будут согласованы с бизнесом. Это обеспечит реалистичность и эффективность новой системы для импортеров», – подчеркнул он.

Министерство отмечает, что подготовка регламента направлена на внедрение принципа расширенной ответственности производителя и установление строгих правил управления отходами старых автомобилей. Основная цель – максимально предотвратить их образование и обеспечить их повторное использование.

«Управление отходами является важным фактором защиты окружающей среды. При этом забота об окружающей среде – значимая социальная ответственность бизнеса», – добавил замминистра.


Источник: Новости - Грузия
