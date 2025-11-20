В Грузии планируется создание системы по утилизации старых автомобилей

Власти Грузии планируют внедрить систему управления отходами выведенных из эксплуатации транспортных средств. Это обсуждалось на встрече замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Соломона Павлиашвили с автоимпортерами, сообщает пресс-служба министерства.



Главной темой стали вопросы логистики, сортировки и переработки отходов от списанных автомобилей, а также разработка соответствующего технического регламента. В ведомстве уточнили, что на данный момент действуют четыре регламента, регулирующих сбор и переработку шин, масел, аккумуляторов, батарей и электронных устройств. Регламенты по упаковочным отходам и старым автомобилям пока не утверждены.



По словам Павлиашвили, активное взаимодействие с бизнес-сектором критически важно для успешного внедрения новых правил.



«До утверждения технического регламента все вопросы будут согласованы с бизнесом. Это обеспечит реалистичность и эффективность новой системы для импортеров», – подчеркнул он.



Министерство отмечает, что подготовка регламента направлена на внедрение принципа расширенной ответственности производителя и установление строгих правил управления отходами старых автомобилей. Основная цель – максимально предотвратить их образование и обеспечить их повторное использование.



«Управление отходами является важным фактором защиты окружающей среды. При этом забота об окружающей среде – значимая социальная ответственность бизнеса», – добавил замминистра.



Источник: Новости - Грузия

