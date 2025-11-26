Премьер: Частные школы смогут сохранить 12-летнюю учебную программу, а в государственных будут спецклассы

Частные школы получат возможность сохранить 12-летнюю учебную программу, что касается публичных школ, то и здесь, если у кого-то будет желание пройти 12 классов для того, чтобы продолжить учебу за рубежом, для этого будет созданы специальные классы в разных городах, в том числе и в Тбилиси, где мы хотим создать такие специальные классы в каждом районе,- указанное заявление на пленарном заседании парламента Грузии сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, заявления о создании искусственных препятствий для детей являются спекуляцией, так как каждый учащийся будет пользоваться надлежащим содействием, если он хочет с первого курса продолжить обучение за рубежом.



«Что касается основных преимуществ перехода с модели 12-летнего обучения на 11 лет. В первую очередь, когда мы начали обсуждать это, я задал вопрос специалистам системы образования, представителям Минобразования, возможно ли достичь целей, предусмотренных национальным учебным планом, за 11 лет, я не получил отрицательного ответа, реально было подтверждено, что это возможно. После этого был задан простой вопрос – Если это возможно, почему дети должны учиться 12 лет? Сокращение продолжительности обучения имеет много преимуществ. Здесь дополнительно добавляется 30-40 тысяч рабочих рук, что, естественно, очень важно для экономики. Также мы знаем о существующей проблеме – реально, не только в 12-м, но и в 11-м классе учащиеся вообще не посещают школу. Программа последних классов вообще не совместима с содержанием приемных экзаменов, соответственно, учащемуся, вместо того, чтобы ходить в школу, лучше подготовиться у репетитора или на дому, и так сдать приемные экзамены. Разумеется, это должно быть изменено, должно быть пересмотрено содержание общеобразовательной программы, и программа выпускного года максимально должна подходить к требованиям приемных экзаменов, и мы это обязательно сделаем. Вместе с тем, если для достижения указанных целей 12-летнее обучение не является обязательным, мы перейдем на 11-летнее. Единственное, что оппоненты смогли противопоставить этому посылу, при 11-летнем обучении выпускникам будет сложно продолжить обучение в зарубежной системе высшего образования. Когда дети с первого курса уезжают на обучение за границу, большая их часть не возвращается на родину, поэтому в обучении за рубежом больше минусов, чем плюсов. Если кто-то хочет продолжить обучение за границей, и здесь будут созданы надлежащие условия. Первое, указанное требование не касается частных школ, они получат возможность сохранить 12-летнюю учебную программу, второе, что касается публичных школ, то и здесь, если у кого-то будет желание пройти 12 классов для того, чтобы продолжить учебу за рубежом, для этого будет созданы специальные классы в разных городах, в том числе и в Тбилиси, где мы хотим создать такие специальные классы в каждом районе. Каждый учащийся будет пользоваться надлежащим содействием, если он хочет с первого курса продолжить обучение за рубежом. Исходя из этого, видно, что все заявления о создании искусственных препятствий для детей являются полностью спекулятивными,»- заявил Кобахидзе.





