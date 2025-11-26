Ника Мелия: Запрет партий – спасение от изоляции и партийного плена, настало время диссидентства

«Запрет партий — это спасение от замкнутости и партийного плена, будут существовать многие группы разного размера, координирующие действия друг с другом по ключевым вопросам», — об этом лидер партии «Ахали» Ника Мелия пишет в письме из тюрьмы.



По его словам, когда придёт время партийной политики, тогда все смогут найти друг друга по идейным или практическим ценностям.



«29 мая я вышел из дома на улице Белинского вместе с четырьмя сопровождающими, всего нас было пятеро; мы выехали на двух машинах, в обеих установлены по четыре видеокамеры. Мы направлялись в телестудию, чтобы принять участие в передаче, было 20:30.



В 20:50 у леса Лиси около 40 человек — драгуны разного вида и размера, одни тощие, другие как бизоны — высыпали из машин, почти все ревели каким-то зверским голосом. Все четыре камеры были разбиты, а меня вместе с ними похитили. Меня увезли в микроавтобусе, без каких-либо объяснений — зачем, почему и т. д. Меня доставили в дигомское отделение, затолкали в какой-то кабинет на пятом этаже.



На следующее утро, против моей воли, я оказался в здании суда, в деревянной клетке зала заседаний. В зале меня встретил одетый в чёрное Швангирадзе — судья с крайне неинтеллектуальным выражением лица, холодным видом, словно человек, который может существовать даже без кровообращения, пластмассовый муляж. Швангирадзе не проявил ни малейшего интереса к тому, как я оказался в клетке, ни даже формального любопытства, что произошло ночью. Он производил такое впечатление, будто я пришёл к нему на работу добровольно, в составе экскурсионно-познавательной группы.



Короче говоря, выход для восстановления и защиты унижённого достоинства я увидел в силе воды…



Две недели назад, наконец, была названа причина моего похищения — это оказался средний палец моей правой руки, «показанный полицейскому»! То есть будто бы в движущейся машине на Вере я опустил окно и поднял средний палец. По их версии, это был несомненно средний палец, и ни в коем случае не указательный! Хотел, чтобы вы в деталях знали, на чём основано моё полуторагодичное заключение.



Позавчера у меня появилась возможность выступить, но и здесь я бы написал: парадоксально, но запрет партий — это даже спасение от замкнутости и партийного плена. Если за какое-то безумие режиму и можно сказать спасибо, то за это! Пришло время предшественников — время диссидентства. Сегодня культурный человек уже не будет думать ни о партиях, ни о фракциях. Будут существовать многие группы разного размера, координирующие действия по ключевым вопросам! И удастся по ключевым вопросам проявить одну линию, одну волю, одну динамику.



Когда снова придёт время партийной политики, тогда пусть все найдут друг друга по идейным или практическим ценностям, электоральным или личностным принципам! Они подняли камень — на них же обрушится валун! До встречи», — пишет Ника Мелия.







