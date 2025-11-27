Бочоришвили: Приостановка безвизового режима станет огромной стратегической ошибкой ЕС

27.11.2025 10:55





«Именно в этом и заключалась суть заявления, сделанного год назад: мы не хотим, чтобы темы, связанные с Евросоюзом, использовались как инструмент политической борьбы. Но, с другой стороны, уже целый год мы видим именно это, и визовая либерализация тоже является частью этого, – заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили в передаче «Тема дня» Первого канала Грузии.



«Это механизм шантажа, это инструмент для формирования радикальной повестки дня в Грузии — никакой другой цели он не имеет. Почему нужно наказывать граждан Грузии? Почему нужно отменять для граждан Грузии безвизовый режим? Если ЕС так беспокоится о состоянии прав человека в Грузии, тогда мы могли бы провести диалог по правам человека, который и был создан в своё время именно для того, чтобы обсуждать такие вопросы, чтобы мы услышали их позицию, а они — нашу. Однако так не произошло. Спекуляции без какого-либо диалога… Да, конечно, всё можно сделать, если захотеть, но я всё же надеюсь, что такое решение не будет принято в отношении граждан Грузии и что ЕС передумает наказывать граждан Грузии. Хотя сегодня, в условиях существующей бюрократии, очень сложно поручиться за рациональность решений, когда мы видим множество иррациональных шагов, исходящих от Европейской службы внешних действий. И об этом говорим не только мы — сегодня много кто об этом говорит, много пишут и много слышим о том, что деятельность Европейской службы внешних действий недостаточно эффективна и не направлена на защиту интересов самой Европы», – заявила Бочоришвили.



В ответ на вопрос о том, ожидает ли власть введения визовых ограничений в отношении отдельных лиц, поскольку одним из рассматриваемых вариантов являются целевые визовые санкции, например, против представителей власти, Мака Бочоришвили заявила, что если посмотреть на целевые группы, то для владельцев дипломатических паспортов такой режим уже действует.



«Не знаю, что ещё было в распоряжении ЕС, но если посмотрим на целевые группы, для владельцев дипломатических паспортов такой режим уже введён. Когда мы едем на конкретные встречи в страны — члены ЕС, мы обращаемся за визами в соответствующие посольства этих стран; разумеется, мы получаем визу этой страны, и это не создаёт больших проблем для населения Грузии. Не думаю, что это — то, ради чего делаются подобные заявления шантажа. Я бы точно не сказала, что это соответствует той цели, которую на самом деле преследуют те люди, которые так усердно говорят об отмене безвизового режима. В основном мы слышим это здесь — от представителей оппозиции, различных политических групп и так называемых неправительственных организаций, которые являются их сателлитами и действуют каким-то согласованным образом. Причём говорящие нередко бьют себя в грудь, что, мол, они делают всё возможное, чтобы гражданам Грузии не отменили безвизовый режим с ЕС. Нет, это власти Грузии сделали всё необходимое для того, чтобы граждане Грузии имели безвизовый режим с ЕС, и делают всё, чтобы они могли этим режимом пользоваться. За эти годы были предприняты многочисленные шаги. Разве мы ежедневно говорим об этих шагах? Было сделано очень многое — будь то соглашения о реадмиссии, усиление полицейского сотрудничества, полицейские атташе и так далее. Всё это были наши шаги. Введение пограничного контроля тогда, когда мы начали совместно с ЕС осуществлять контроль при поездках граждан в страны — члены Евросоюза. Вы знаете, как много шагов предприняла Грузия, чтобы были выполнены все требования для безвизового режима и чтобы у наших граждан не было никаких препятствий при путешествиях в страны ЕС? Я бы сказала так: если такое решение будет принято, это станет огромной стратегической ошибкой со стороны ЕС, со стороны Европейской службы внешних действий», — заявила Бочоришвили.





