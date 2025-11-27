«Гахария за Грузию»: Мы не будем ни в одном месте, где будет «Нацдвижение»

27.11.2025 14:24





Мы не будем ни в одном месте, где будет «Нацдвижение», - указанное заявление по анонсированной оппозицией акции 28 ноября сделала депутат от партии «Гахария за Грузию» Вика Пилпани.



По её словам, определенные политические силы сравняли с землей искренний протест народа, увенчав его провокацией 4 октября.



«Ровно год назад указанные акции были начаты с искреннего протеста искреннего народа, что, к сожалению, переросло в очень вредоносные действия со стороны определенных политических сил, и определенные политические силы сравняли с землей искренний протест народа, увенчав его провокацией 4 октября. Поэтому, мы не будем ни в одном месте, где будет «Нацдвижение»», – заявила Пилпани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





