«Гахария за Грузию»: Мы не будем ни в одном месте, где будет «Нацдвижение»


27.11.2025   14:24


Мы не будем ни в одном месте, где будет «Нацдвижение», - указанное заявление по анонсированной оппозицией акции 28 ноября сделала депутат от партии «Гахария за Грузию» Вика Пилпани.

По её словам, определенные политические силы сравняли с землей искренний протест народа, увенчав его провокацией 4 октября.

«Ровно год назад указанные акции были начаты с искреннего протеста искреннего народа, что, к сожалению, переросло в очень вредоносные действия со стороны определенных политических сил, и определенные политические силы сравняли с землей искренний протест народа, увенчав его провокацией 4 октября. Поэтому, мы не будем ни в одном месте, где будет «Нацдвижение»», – заявила Пилпани.


